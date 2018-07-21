Виктор Томенко показал мастер-класс по баскетболу в Павловске

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко во время празднования в Павловске 255-летия села показал местным подросткам мастер-класс по баскетболу, сообщает "Катунь24".
В частности, Томенко продемонстрировал свое умение жонглировать тремя мячами.
Как сообщалось 20 июля, Виктор Томенко посетил торжественное мероприятие, посвященное 255-летнему юбилею села Павловск. Врио главы региона поздравил сельчан, посетил спортивно-оздоровительную зону, осмотрел площадки стадиона "Юность", прогулялся по набережной пруда и пообщался с участниками праздникам и жителями Павловска.
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