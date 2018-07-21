Двое россиян погибли в масштабном ДТП на Украине

Среди погибших в масштабном ДТП в Житомирской области Украины оказались двое россиян: 8-летняя девочка и 34-летняя женщина. Мальчик 10 лет находится в реанимационном отделении областной детской больницы, сообщают "Вести".
Данные опубликованы в субботу управлением Национальной полиции в Николаевской области Украины.
ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и крупногабаритного грузовика произошло 20 июля около 10:40 на 127 километре автодороги Киев — Чоп, вблизи села Глибочицы Житомирского района Украины.
По данным следствия, водитель маршрутного автобуса, двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком "DAF" с полуприцепом. По уточненным данным, в результате ДТП 10 человек погибли, еще девять с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Среди травмированных двое детей: 11-летняя девочка (гражданка Украины) и 10-летний мальчик (гражданин России). В тяжелом состоянии они госпитализированы в областную детскую больницу.
Также в медицинские учреждения Житомира доставлены семь граждан Украины — четыре мужчины и три женщины. Возраст пострадавших от 19 до 55 лет.
Среди погибших 10 человек, включая 40-летнего водителя микроавтобуса.
Выясняются обстоятельства происшествия.
Комментарии