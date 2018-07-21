КамАЗ снес маршрутный автобус под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленинградской области КамАЗ снес маршрутный автобус с рейсовым номером 801. ДТП произошло 21 июля в 8:23 утра, недалеко от деревни Хапо-Ое, сообщает "Пятый канал".
Маршрутный автобус с рейсовым номером 801 столкнулся с прицепом грузовика, который занесло при повороте.
По предварительным данным, погибли двое мужчин и женщина, двое госпитализированы с тяжелыми травмами, двое со средними и еще двое с легкими ранениями. Водитель грузовика не пострадал.
Сейчас на месте ДТП работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Что стало причиной аварии — выясняется.
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