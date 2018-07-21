Мужчина ограбил офис микрозаймов в московском районе Бибирево при помощи газеты, сообщает Mash.
На опубликованных кадрах видно, что мужчина заходит в помещение. Его лица не было видно, поскольку на нем была маска, а глаза закрывала натянутая кепка. Руку грабителя закрывала газета. Скорее всего, нападающий заявил, что под газетой находится пистолет.
Сотрудница отдает мужчине несколько купюр и красную папку. Затем он уходит.
Сообщается, что грабитель уже задержан. На кадрах с камер наблюдения видно, что инцидент произошел 11 июля около 12 часов дня.
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