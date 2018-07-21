Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах региона дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь. Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
Температура ночью +11...+16, днем потеплеет до +18…+23, местами в восточных районах +23...+28. Днем на большей части территории дождь, местами сильный ливневый дождь, гроза, возможен град. Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
В Барнауле ночью ожидается +12...+14, днем +19…+21. Ночью в краевой столице временами дождь, ветер северный, 5-10 м/с. Днем также дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер северный, 5-10 м/с, при грозе усиление до 12-17м/с.
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