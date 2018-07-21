Участник из России покорил жюри британского шоу "Голос. Дети"

11-летний Ярослав Якубчук из Москвы, принимая участие в британской версии шоу "Голос. Дети", покорил членов жюри, сообщает LIFE.
Ярослав исполнил арию Nessun Dorma из оперы Джакомо Пуччини "Турандот". На слепых прослушиваниях несколько наставников даже встали со своих кресел от восхищения.
"Это было потрясающе! Если ты присоединишься к моей команде, я попытаюсь содействовать тому, чтобы ты мог делать то, что ты хочешь", — сказал will.i.am, лидер Black Eyed Peas.
Другие члены жюри отметили, что никогда не слышали столь высоких нот. Кроме того, британских наставников шокировало, что в российской версии "Голоса" Ярослав не добился успеха.
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