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Стая собак, которую способны увидеть лишь обычные люди, живет в Барнауле

, ИА "Амител"
Стая увеличивает численность и исправно охраняет свою территорию

В интернет-сообществе "Барнаул22" предупреждают жителей краевой столицы о наличии в городе стаи собак, которую неоднократно не могут обнаружить компетентные службы, несмотря на то, что собаки постоянно находятся на определенной территории, которую уже давно считают своей.   

"Администрация Ленинского района неоднократно отвечала на заявления о стае собак, живущей на территории бывшей стоянки, на пересечении 2-й Северо-Западной и Г.Исакова, что по результатам проверки ее не обнаружила. Тем временем стая увеличила численность и исправно охраняет свою территорию. Будьте осторожны", — предупреждают жителей Барнаула.

Местные жители отмечают, что стая собак не агрессивная. Во всяком случае, если не лезть на территорию, которую собаки считают своей. Речь идет о стоянке возле стадиона "Лабиринт", который используется жителями города для физического оздоровления.

Пока что собаки относятся нейтрально к бегающим там людям, или же, как беспокоятся некоторые, собаки пока еще позволяют им находиться там.  

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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