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21 июля писателю-сатирику Михаилу Задорнову могло бы исполниться 70 лет

, ИА "Амител"
10 ноября 2017 года Задорнов скончался в возрасте 69 лет

Фото: divnoje.ru

Михаил Задорнов родился в латвийской Юрмале 21 июля 1948 года. Его отец Николай Задорнов был известным советским писателем, лауреатом Сталинской премии. Его роман "Амур-батюшка" о тяжелых условиях жизни крестьян-переселенцев был переведен на многие языки. Помимо писательской деятельности, он занимался режиссурой, хотя и не имел соответствующего образования, вспоминает "Газета.Ru".

В своих интервью Задорнов часто упоминал, что именно отец привил ему любовь к чтению. "Главной комнатой, куда нам без разрешения не дозволялось входить, был его кабинет с библиотекой, глядя на которую, я с ужасом думал, что столько книг мне не перечитать никогда в жизни. Эту библиотеку он собирал ради нас! Считал, что книги могут развить у ребенка интересы, которые защитят его в жизни от обывательской тягомотины", — рассказывал он.

Более того, в 2009 году Михаил Задорнов открыл в Риге библиотеку имени своего отца. Мать Елена Покорно-Матусевич происходила из старинного польского королевского рода, работала корректором заводской газеты.

Впервые сатирик вышел на сцену во втором классе, исполнив роль репки в школьном спектакле. По его воспоминанием, постановка прошла настолько удачно, что его попросили "выдернуться из земли на бис".

Затем, в 1970-1980-е годы, уже во время учебы в Московском авиационном институте по специальности инженер-механик, Задорнов занимался режиссурой в студенческом театре "Россия", с которым объездил весь СССР. В 1975-ом за работу в театре был награжден премией Ленинского комсомола.

После окончания вуза Задорнов остался работать инженером на кафедре "Авиационно-космическая теплотехника". Параллельно с работой на кафедре начал публиковаться в печати. В 1984-1985 годах работал заведующим отделом сатиры и юмора в литературном журнале поэта Андрея Дементьева "Юность".

Начиная с 1980-х, Задорнов активно строил карьеру на телевидении. В 1982 году сатирик дебютировал с монологом "Письмо студента-первокурсника родителям", принесшим ему огромную популярность.

Однако настоящая слава пришла к писателю в 1984 году, когда он в передаче "Вокруг смеха" прочитал свой фельетон "Два девятых вагона". Тогда стало ясно, что у Задорнова есть собственный неповторимый стиль — истории из жизни простого советского человека, которые благодаря особой манере повествования достигали абсурда.

С начала 1990-х годов Задорнов был автором и ведущим известных телепередач, таких как "Аншлаг" и "Смехопанорама".

В этот период он написал пьесу "Хочу вашего мужа", а в 1992 году режиссер Сергей Никоненко снял по ней фильм с Михаилом Задорновым в главной роли.

При этом с термином "сатирик" Задорнов был не согласен. "Меня считают сатириком, а я уставший романтик", — говорил он.

В 1991 году сатирик выступил с новогодним обращением к россиянам, которое стало ключевым этапом не только в его творчестве, но и в культурной жизни страны. К тому моменту Советский Союз четыре дня как перестал существовать, поэтому пустить в эфир 31 декабря юмориста было смелым шагом для телевизионщиков.

Задорнов так увлекся новогодним обращением, что пришлось на минуту задержать трансляцию боя курантов. Конечно, вслед за ним в эфир вышел Борис Ельцин — но с Новым годом россиян все равно поздравил самый известный в то время артист.

Широкому кругу зрителей Михаил Задорнов известен прежде всего своей сатирой, посвященной антиамериканизму, что фактически и стало его визитной карточкой (вряд ли найдется человек, который читает фразу "Ну тупые" не с задорновской интонацией).

В начале 2000-х Задорнов активно выступал с исследованиями в области происхождения слов, которые критиковались академическим сообщество за псевдонаучность. Он также был сторонником идей славянофильства и даже снял некоммерческий фильм "Рюрик. Потерянная быль" в 2012 году.

Последней работой Михаила Задорнова стал художественный фильм по его сценарию "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". Именно на съемках этой комедии прошел последний рабочий день сатирика. Одну из ролей в фильме сыграла его 32-летняя дочь Елена.

Спектакли, поставленные по пьесе Задорнова "Хочу вашего мужа", по сей день идут в нескольких российских театрах. В репертуар Московского губернского театра с 2017 года входит спектакль "Весна" по рассказам писателя.

В 2016 году у Михаила Задорнова диагностировали опухоль головного мозга. 10 ноября 2017 года он скончался в возрасте 69 лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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