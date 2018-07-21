Bloomberg представил рейтинг стран, гражданство которых можно получить в обмен на инвестиции. В список вошло 10 государств, сообщает Inc.
Сколько стоит гражданство: Австрия — $23,75 млн, Кипр — $2,4 млн, Мальта — $1,1 млн, Турция — $1 млн, Вануату — $226,5 тысячи, Гренада — $208,3 тысячи, Сент-Китс и Невис — $150 тысяч, Сент-Люсия — $100 тысяч, Доминика — $100 тысяч, Антигуа и Барбуда — $100 тысяч.
Агентство пишет, что "второй паспорт — а может, третий или даже четвертый — стал еще одним трофеем, который хотят заполучить ультра-богатые люди". В мире есть всего 10 стран, которые позволяют покупать гражданство. Паспорт можно получить, инвестировав в местный бизнес или купив недвижимость.
Восемь из десяти стран классифицированы Международным валютным фондом (МВФ) как офшорные зоны. Президент компании по консультированию по вопросам гражданства Henley & Partners Кристиан Келин говорит, что абсолютное большинство его клиентов не пытаются уйти от уплаты налогов: второй паспорт становится для них одновременно подтверждением статуса и подушкой безопасности.
"Если у вас есть яхта и два самолета, следующей покупкой станет мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто хотели бы собрать коллекцию из паспортов разных стран", — говорит Келин, чья фирма консультирует по вопросам гражданства и составляет Индекс качества гражданства. Некоторые из них покупают паспорт, опасаясь, что в их стране произойдет какое-то потрясение.
Дороже всего обходится гражданство Австрии: чтобы получить его, нужно инвестировать экономику страны больше $23 млн. Bloomberg отмечает, что предоставление гражданства попадает под австрийское законодательство о конфиденциальности. Информация о его получении нигде не публикуется и не сообщается другим государствам.
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