Россия поможет Катару в строительстве стадионов к ЧМ-2022 по футболу

Посол России в Катаре Нурмахмад Холов заявил, что Москва проводит с Дохой интенсивную работу по организации чемпионата мира по футболу 2022 года, поможет в части строительства и оборудования стадионов, заявил ТАСС.
Как напомнил дипломат, ранее в Москве состоялась официальная церемония, в ходе которой президент России Владимир Путин передал Катару мяч и эстафету проведения ЧМ-2022.
"На протяжении последнего года у нас были интенсивные контакты между Олимпийским комитетом, Комитетом по организации ЧМ-2022 Катара с российским футбольным союзом и министерством спорта", — отметил дипломат.
Также налажены контакты между МВД России и Катара по организации массовых мероприятий, то есть тем вопросам, которые касаются обеспечения безопасности массовых мероприятий. "Работа идет интенсивно и плотно", — добавил дипломат.
"Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов", — указал Холов.
Дипломат также сообщил о возможной интенсификации сотрудничества по линии спецслужб для обеспечения безопасности массовых мероприятий.
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