Беспилотник боевиков уничтожили в районе авиабазы Хмеймим‍

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что недавно был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной боевикам территории на севере Латакии, который был сбит средствами ПВО около авиабазы Хмеймим, сообщает RT.
"В ночь на 21 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории на севере провинции Латакия", — сказал Цыганков.
Он отметил, что беспилотник был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на удалении от авиабазы.
Уточняется, что в результате инцидента пострадавших нет и материального ущерба нанесено не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.
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