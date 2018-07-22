Фото: cdn.news-front.info
Украинский лидер Петр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с победой в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт политика.
Порошенко заявил, что не сомневался в победе украинского спортсмена. Также он увидел особый смысл в гимне страны, который прозвучал перед матчем.
"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", — написал президент Украины, добавив, что страна гордится боксером, а также поздравив чемпиона с победой.
Агентство напоминает, что россиянин Мурат Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале WBSS в первом тяжелом весе. Украинский боксер одержал победу по количеству набранных очков единогласным решением судей. Битва проходила на московской арене "Олимпийский".
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