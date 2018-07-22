Фото: Андрей Луковский
В субботу, 21 июля, в Романовском районе Алтайского края прошел уже четвертый ежегодный фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!". Об этом пишет пресс-служба правительства региона.
Гостей праздника ждали: открытие памятника варенику, праздничное шествие участников, дегустации, выставка необычных вареников, выступления фольклорных коллективов, солистов и народных ансамблей украинской песни из районов края, игры, конкурсы, аукционы и мастер-классы.
Кроме этого, участники фестиваля соревновались в поедании вареников на скорость, выбрали самый большой вареник, предприятия общепита района посоревновались за награду "Золотой вареник", а местные жительницы посоревновались на чемпионате по лепке вареников.
Фестиваль в рамках рабочей поездки посетил врио губернатора Виктор Томенко. Также в райцентре Романово он побывал в школе и детском саду, чтобы оценить их работу к новому учебному году, и выслушал предложения местных жителей и депутатов по социально-экономическому развитию края.
Напомним, что фестиваль "Всэ будэ смачно!" в минувшем году на Алтае посетили пять тысяч человек. Он вошел в топ-10 гастрономических фестивалей июля.
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