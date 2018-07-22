Фото: kremlin.ru
Американская секретная служба проверила футбольный мяч, который подарил главе США Дональду Трампу его российский коллега Владимир Путин на саммите в Хельсинки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на АР.
Представители службы безопасности американского президента отметили, что все полученные главой Белого дома подарки проверяются. Глава Национальной разведки Соединенных Штатов Дэниэл Коутс подчеркнул, что "мяч был исследован очень внимательно".
Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча Путина и Трампа. Лидеры двух стран обсудили перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной политики.
На совместной пресс-конференции после вопроса о ситуации в Сирии Путин вручил американскому коллеге мяч в знак того, что инициатива сирийского урегулирования находится на стороне Соединенных Штатов. Трамп передал подарок супруге Меланье, добавив, что он достанется его сыну Барону.
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