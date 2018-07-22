Фото: Barnaul 22 / "Инцидент Барнаул"
Серьезная авария произошла в Алтайском крае вечером в субботу, 21 июля. Сообщения об этом появились в соцсети "ВКонтакте".
В паблике Barnaul 22 сообщается, что Toyota Corolla и грузовик столкнулись на трассе недалеко от села Топчиха Топчихинского района.
В сообществе "Инцидент Барнаул" очевидец сообщила, что жертвами аварии стали три человека: два парня погибли на месте, еще одна девушка - по дороге в больницу. Также сообщается, что одна девушка находится в реанимации.
Официальных комментариев по поводу произошедшего на данный момент нет.
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