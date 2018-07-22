Фото: tophosting.in.ua
ФСБ полагает, что из-за требования по хранению данных в рамках "закона Яровой" и затрат операторов тарифы на услуги связи в РФ могут вырасти до 10%. Результаты расчетов спецслужбы Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС) направило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, пишет РБК, ссылаясь на Reuters. При этом глава департамента регулирования радиочастот и сетей связи ведомства Александр Понькин призвал не спекулировать касательно влияния закона на тарифы.
Президент УралАОС Леонид Блинов с расчетами спецслужб не согласился. Он считает, что рост тарифов на 10% не покроет расходы на хранение данных и их придется повышать дальше. По оценкам Блинова, для компенсации затрат на реализацию "закона Яровой" тарифы придется увеличивать вдвое.
В 2016 году экспертная рабочая группа "Связь и информационные технологии" при правительстве РФ спрогнозировала расходы операторов на хранение данных по "закону Яровой" в 5,2 триллиона рублей. Но позднее оценки неоднократно изменялись .Так, например, экспертный совет при правительстве РФ оценил дополнительные расходы суммарно в 2,2 триллиона рублей.
Весной текущего года МТС оценила необходимую сумму в 60 миллиардов рублей на ближайшие пять лет, "МегаФон" — в 35–40 миллиардов, "ВымпелКом" — в 45 миллиардов.
Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров в марте утверждал, что реализация "закона Яровой" не потребует от операторов триллионных затрат и не приведет к "драматическому росту" цен на связь. "Триллионы рублей не нужны, даже сотни миллиардов не нужны, речь идет о нескольких десятках миллиардов рублей для каждого крупного оператора. Это вполне посильные деньги, мы не прогнозируем какое-то серьезное увеличение цен", — заявил он.
"Пакет Яровой" был принят в июле 2016 года. Он предписывал с 1 июля текущего года операторам связи и организаторам распространения информации в интернете хранить в срок до полугода записи звонков, содержание сообщений и другую коммуникацию пользователей.
Комментарии