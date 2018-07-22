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Боевые самолеты международной коалиции, во главе которой стоят Соединенные Штаты, атаковали местных жителей у города Бу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Инцидент произошел на востоке страны, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство SANA.
Уточняется, что гражданские бежали из города Эс-Сус, боясь случайных попаданий бомбардировок коалиции и действий боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), которые присутствуют в городе.
Источники агентства отмечают, что погибло множество людей, также в результате ударов многие получили ранения. Точных данных о жертвах пока нет.
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