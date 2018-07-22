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Сотрудники ФСБ разыскивают в структурах "Роскосмоса" шпиона

, ИА "Амител"
Сообщается, что шпион передал за рубеж данные о секретных разработках в области гиперзвука

Фото: infonex.ru

Сотрудники ФСБ проводят обыски в ЦНИИмаше, головном институте "Роскосмоса". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу госкомпании.

Как сообщают источники, обыски вызваны возможной передачей несколькими сотрудниками ракетно-космической отрасли секретных данных иностранным государствам. По сведениям правоохранительных органов, за рубеж просочилась информация о секретных разработках в области гиперзвука. Обыски проходят в рамках дела о госизмене.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил подчиненным оказывать "максимальное содействие" следствию.

Знакомый с расследованием источник сообщил РИА Нвоости, что обыски проходят в кабинете директора информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрия Пайсона, поскольку он "мог знать о ситуации".

"Он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми", — добавил собеседник агентства.

Сам Пайсон отказался комментировать РИА Новости информацию об обысках.

"Понятно, спасибо, ничего комментировать не буду, до свидания", — заявил он.

При этом другой источник РИА Новости из числа бывшего руководства корпорации заявил, что бывший глава "Роскосмоса" Игорь Комаров не допускал Пайсона к работе с секретными данными.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в рамках дела следователи могут допросить руководство ЦНИИмаш.

"Согласно практике проведения следственных мероприятий, в установленном порядке могут быть допрошены непосредственные руководители подозреваемых", — добавил собеседник агентства.

Как ранее сообщил "Коммерсант", правоохранительные органы проверяют "десяток людей из отрасли" на предмет возможных контактов с западными спецслужбами.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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