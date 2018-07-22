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Верка Сердючка объяснила свой уход с большой сцены

, ИА "Амител"
По словам артиста Андрея Данилко, становится тяжело работать из-за тяжелой публики

Фото: ru.tsn.ua

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, принял решение об уходе с большой сцены. Артист и коллектив планируют появляться "только локально". Об этом Данилко рассказал в интервью Dni.Ru, передают "Известия".

"Просто очень тяжело становится работать. Например, публика в той же Юрмале довольно тяжелая — смотрит на меня оценивающе и не включается в игру. Мы на сцене дурачимся, а зрители думают: это бандеровцы? А чего они в национальных костюмах?" — отметил артист.

Он подчеркнул, что скучает по тем временам, когда "люди приходили на концерты, чтобы отдохнуть, а не думать: хорошо это или плохо".

Информация о намерении Данилко отказаться от образа Верки Сердючки появилась в СМИ 12 июня. Сообщалось, что артист даст "грандиозный концерт" в Одессе, после чего отправится в прощальный тур. Впоследствии эта информация была опровергнута на официальных страницах Сердючки в соцсетях.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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