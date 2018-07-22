Фото: Barnaul 22
Авария с участием автобуса и катка произошла в Барнауле в субботу, 21 июля. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Уточняется, что около 13:40 на улице Северо-Западной столкнулись автобус маршрута 60 и каток. Общественный транспорт получил серьезные повреждения. В результате инцидента пассажиры не пострадали, а кондуктор получила царапины от осколков разбитого стекла.
В данный момент разыскиваются свидетели аварии или запись с видеорегистратора.
В комментариях барнаульцы недоумевают, как могло произойти такое ДТП.
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