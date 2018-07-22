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Новости

Ученые научились мгновенно заряжать iPhone

, ИА "Амител"
Сейчас выясняется, насколько технология безопасна для пользователей

Фото: tech-touch.ru

Ученые из Университета Аделаиды в Австралии разработали уникальную технологию мгновенной зарядки для смартфонов. Однако она доступна сейчас лишь для пользователей iPhone, пишет РИА Новости, ссылаясь на ABC News.

Новая разработка предполагает замену стандартной батареи гаджета от Apple на специальное устройство с особыми датчиками, которые отвечают за получение и распределение энергии.

В данный момент ученые выясняют, насколько устройство безопасно для пользователей. Позднее они начнут его настройку для работы с другими смартфонами.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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