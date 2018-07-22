Фото: tech-touch.ru
Ученые из Университета Аделаиды в Австралии разработали уникальную технологию мгновенной зарядки для смартфонов. Однако она доступна сейчас лишь для пользователей iPhone, пишет РИА Новости, ссылаясь на ABC News.
Новая разработка предполагает замену стандартной батареи гаджета от Apple на специальное устройство с особыми датчиками, которые отвечают за получение и распределение энергии.
В данный момент ученые выясняют, насколько устройство безопасно для пользователей. Позднее они начнут его настройку для работы с другими смартфонами.
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