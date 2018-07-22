Фото: vk.com/avarcomdtp
Смертельная авария произошла поздно вечером в субботу, 21 июля, на Чуйском тракте. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска".
Уточняется, что по трассе с большой скоростью ехала LADA Priora. В 20 километрах от Бийска водитель не справился с управлением, в результате машина слетела с дороги и несколько раз перевернулась. Находившийся за рулем мужчина погиб.
По словам очевидцев, машина "летела" со скоростью около 200 км/ч.
В комментариях один из подписчиков сообщества отметил, что в салоне LADA находился еще один человек, он попал в больницу. "[У него] с позвонком шейным что-то не так", — добавил пользователь.
Официальных комментариев по поводу произошедшего на данный момент нет.
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