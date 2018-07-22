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Глава французского министерства экономики и финансов Бруно Ле Мэр заявил накануне о фактическом начале торговой войны между США и Европой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Europa Press и "Рейтер".
"Все в "группе двадцати" понимают, что торговая война — реальность и здесь есть риск для мирового роста", — заявил Ле Мэр на заседании финансовой "двадцатки" в Буэнос-Айресе.
Министр отметил необходимость для Штатов сделать первый шаг к диалогу, без которого Еврокомиссия не может сформулировать свои предложения. Ле Мэр призвал Америку "вернуться к здравому смыслу", а также уважать глобальные правила и союзников.
Также он заявил, что если Вашингтон введет новые пошлины на товары ЕС, Европе придется ввести ответные меры. Также он подчеркнул, что Евросоюз не будет обсуждать переговоры о свободной торговле со Штатами до того момента, пока Вашингтон не откажется от импортных пошлин на алюминий и сталь.
Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил масштабными пошлинами на автомобили из ЕС. Еврокомиссия, в свою очередь, подготовила ответные меры в случае введения подобных пошлин.
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