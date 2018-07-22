Фото: Андрей Луковский
В субботу, 21 июля, в Ребрихинском районе прошел Открытый международный авиамодельный фестиваль "Крылья Сибири". Об этом пишет пресс-служба правительства Алтайского края.
Над территорией бывшего сельского аэродрома гостей ждали показательные полеты авиамоделей, воздушные бои и авиашоу малой авиации. Также на фестивале прошла концертная программа, выставка авиамоделей и фейерверки.
Отметим, что мероприятие в рамках рабочей поездки посетил врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Он рассмотрел вопросы развития массового спорта с руководством района во время посещения главного стадиона в райцентре Ребриха.
В районном селе Клочки во время посещения крупного мясоперерабатывающего предприятия — свинокомплекса компании "Алтайские колбасы" — он обсудил вопросы развития производственной деятельности.
Также глава региона выслушал предложения по социально-экономическому развитию края от местных жителей, депутатов и властей.
В 2017 году участниками авиашоу "Крылья Сибири" стали 46 авиамоделистов из районов Алтайского края, Томска и Омска, Кемерово, Новокузнецка и Казахстана. Они представили 250 моделей самолетов.
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