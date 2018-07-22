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Два строителя пострадали накануне, 21 июля, в результате падения машины для забивания свай (копера) в котлован на одной из строек в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на замначальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константина Максимова.
По его словам, оперативному дежурному поступил звонок от горожанина, который в окно увидел, как что-то произошло на стройке. Для проверки информации на место прибыл экипаж. Выяснилось, что машина упала и придавила рабочего. Второй строитель пытался помочь пострадавшему, однако его тоже частично завалило землей.
Спасателям пришлось вызвать второй экипаж. С помощью гидравлического инструмента они сначала вызволили первого рабочего, у которого оказалась сломана нога. Его госпитализировали в больницу. Затем откопали второго. От медпомощи он отказался, травм у него не было.
В МАСС добавили, что, вероятно, машина упала из-за внезапного обвала грунта.
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