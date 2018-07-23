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Дожди, грозы, град и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае в понедельник, 23 июля.
"На большей части территории дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, возможен град", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Днем в крае будет +18…+23 градуса, в юго-восточных районах +23…+28 градусов. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров.
В Барнауле временами дождь, местами сильный дождь, возможна гроза. Дневные температуры в краевой столице составят +20…+22 градуса. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров.
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