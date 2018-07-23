Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода-2 под Барнаулом за 23,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"В доме четыре спальни, бильярдная, камин, система очистки воды, дизайнерский ремонт: фрески, венецианская штукатурка, витраж. Полностью меблирован, два теплых гаража", — отмечает автор объявления.
Кроме того, имеется гостевой дом площадью 85 квадратных метров с баней и теплым бассейном.
На участке площадью 10 соток также обустроена тематическая зона барбекю.
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