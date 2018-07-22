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Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский назвал "идиотизмом" слова Петра Порошенко, который связал с "символом борьбы" звучащий гимн Украины в Москве после победы украинского боксера Александра Усика. Об этом пишет РБК, ссылаясь на Twitter-аккаунт Рябинского.
"Как же достали уже, все переводить в политику! Идиотизм!" — приводит издание его слова.
Накануне, 21 июля, в московском спорткомплексе "Олимпийский" Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной суперсерии. Судьи единогласно приняли решение о победе боксера с Украины. Таким образом, он получил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и стал обладателем всех поясов по версии IBF, WBA, WBO и WBC. Также его наградили Кубком Мохаммеда Али и призовыми $10 млн.
После победы Усика Порошенко заявил, что Украина гордится своим боксером, а звучавший в Москве гимн страны является "символом борьбы" Украины и "приближением" ее победы.
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