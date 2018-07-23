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Предварительный прогноз на август опубликовало Главное управление МЧС России по Алтайскому краю – в последний летний месяц в регионе возможны и заморозки, и жара.
По данным спасателей, средняя месячная температура воздуха ожидается +14…+16 градусов, местами в Алтайском крае +17…+20 градусов, что около нормы.
"В первой половине месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от + 10…+15 градусов до +4…+9 градусов, местами заморозки на почве до 0…-2 градусов, днем от +22…+27 градусов до +14…+19 градусов, во второй половине месяца преобладающая температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +24…+29 градусов", — отмечают в экстренном ведомстве.
Что касается осадков, то их месячное количество предполагается меньше нормы, а на юго-западе Алтайского края около нормы (31-77 миллиметров, в предгорных районах 90-113 миллиметров).
Наиболее дождливой, согласно предварительным данным, выдастся первая половина месяца.
Также в августе сохраняется риск возникновения лесных пожаров. "Высокий температурный фон и неравномерность выпадения осадков могут привести местами в центральных и западных районах края к повышению класса пожарной опасности (4-5 класс). Одной из основных причин возникновения лесных пожаров в августе ожидается воздействие грозовых разрядов. Особенно неблагоприятным периодом может стать вторая половина месяца, когда дневная температура воздуха может достигать +29 градусов", — добавляют в МЧС.
Кроме того, в августе высока вероятность перехода трансграничных пожаров с территории Казахстана на территорию Алтайского края.
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