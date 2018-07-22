Фото: vk.com/zoo_22
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" опубликовал в Сети новые снимки подрастающего кенгуренка. Фото появились в официальном паблике зоопарка во "ВКонтакте".
На снимке видно пару кенгуру и маленького детеныша, который с любопытством выглядывает из сумки матери.
"Мы растём и с каждым разом всё смелее выглядываем из сумочки", — гласит подпись под фото.
Напомним, ранее уже сообщалось, что подрастающий детеныш вскоре должен выйти на свет.
В начале июля о барнаульском зоопарке выпустил сюжет Первый канал. В частности, в ролике рассказывалось о беби-буме в зоопарке: потомство появилось у тигров, канадских волков и кенгуру.
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