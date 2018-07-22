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Молодой американец, который почти три часа удерживал в заложниках десятки человек в продуктовом магазине сети Trader Joe's в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), застрелил одного человека и сам добровольно сдался полиции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова мэра города Эрика Гарсетти и начальника полиции Лос-Анджелеса Майкла Мура.
По словам градоначальника, злоумышленник получил ранение в левую руку. Одна женщина погибла. Пожарные вытащили раненую американку из помещения наружу и доставили ее в больницу, где врачи констатировали смерть женщины.
Гарсетти рассказал, что изначально в магазине находились от 40 до 50 покупателей и сотрудников магазина. Некоторым удалось спрятаться и дождаться помощи, другим выбраться наружу самостоятельно или с помощью полиции, кого-то захватчик выпустил сам. Также мэр отметил слаженность и скорость действий полицейских, благодаря которым удалось разрешить ситуацию. Мэр назвал место, где родные смогут встретиться и забрать домой освобожденных заложников.
Шеф полиции добавил, что злоумышленник решил сдаться полиции без сопротивления, попросил у переговорщиков наручники и сам надел их.
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