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На стройплощадке моста через Амур ушли под воду четыре пролета временного рабочего моста, а также строительный кран. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Амурскую службу новостей".
В амурском правительстве отметили, что из-за паводка уровень воды превысил критическую отметку.
Рабочих заранее эвакуировали со строительной площадки, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.
Восстановление разрушенных конструкций и прочие работы продолжатся после снижения уровня воды.
Агентство напоминает, что ранее в ряде районов региона ввели режим ЧС. В пресс-службе правительства Приамурья заявили, что паводок "проходит достаточно предсказуемо", однако угроза сохраняется из-за большого количества осадков.
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