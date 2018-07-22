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Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские по паритету покупательной способности (ППС). Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на исследование Всероссийской школы экономики (ВШЭ).
Согласно спецвыпуску мониторинга "Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах", в прошлом году среднемесячная зарплата в РФ по ППС составила 1640 долларов, а в Белоруссии — 1648. По данному показателю обе страны обогнали другие государства СНГ.
До 2014 года реальная зарплата по ППС в РФ была стабильно выше, чем в Белоруссии. Реальные зарплаты по ППС в Белоруссии впервые превысили российские по итогам 2015 года — 1556 долларов против 1530 долларов. В 2016 году российский показатель (1561 доллар) опять превысил белорусский (1517).
В исследовании также говорится, что реальные зарплаты в РФ по ППС в минувшем году оказались выше, чем у партнеров по БРИКС Бразилии и Китая, однако ниже, чем в ряде стран Восточной Европы — Польше, Чехии, Хорватии и Венгрии.
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