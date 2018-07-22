Фото: korolevriamo.ru
Суд в Москве санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш — головного научного института госкорпорации "Роскосмос" — Виктора Кудрявцева, которого обвиняют по делу о госизмене. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы РФ Евгения Еникеева.
Он рассказал, что накануне пообщался в СИЗО "Лефортово" с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева, которому предъявили обвинение по статье "Госизмена" и арестовали. Правозащитник отметил, что о том, что Кудрявцев имеет отношение к делу о госизмене, в "Роскосмосе" ему "прямо никто не сказал, дело засекречено".
В Лефортовском суде столицы, где рассматриваются вопросы об избрании меры пресечения по делам о госизмене и шпионаже, не подтвердили и не опровергли информацию, поскольку делу присвоен гриф "совершенно секретно".
Ранее СМИ сообщили, что следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрия Пайсона. Отмечалось, что оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о госизмене УК РФ, порядка десяти сотрудников проверяются на предмет сотрудничества со спецслужбами Запада. ФСБ установила, что западные спецслужбы узнали итоги наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "совершенно секретно".
В пресс-службе "Роскосмоса" сообщали, что гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин проинформирован о произошедшем и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил агентству, что обыски и выемка документации, по предварительным данным, проводятся в Центре прочности ЦНИИмаш.
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