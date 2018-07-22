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Дожди, грозы и град прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 23 июля. Об этом говорится на сайте регионального Гидрометцентра.
Так, на протяжении всех суток на большей части территории края ожидаются дожди, местами сильные ливневые, грозы, возможен град. Температура воздуха составит ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем — от 18 до 23, в юго-восточных районах +23...+28.
В Барнауле ночью +10...+12 градусов, временами дождь и сильный дождь. Днем потеплеет до +20...+22, однако при этом вместе с дождем возможна гроза.
Ветер в этот день будет дуть северный, 4-9 метров в секунду. В Барнауле при грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду, а в крае местами до 12-17 м/с.
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