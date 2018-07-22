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В Неве в Санкт-Петербурге утонул местный житель. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на паблик "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".
Очевидцы рассказали, что молодой человек прыгнул в воду, чтобы достать оттуда упавшую сумку незнакомки.
В сообщении говорится, что Нева была холодной и с сильным течением, сумку отнесло далеко, тем не менее петербуржцу удалось доплыть до сумки и даже взять ее в руки. "Но потом просто исчез — либо ногу свело, либо еще что-то", — приводит издание текст сообщения.
В МЧС информацию об инциденте пока не подтвердили.
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