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Рок-группа из Ирландии U2 возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов за минувший год по версии американского журнала Billboard. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что доход музыкантов за прошлый год составил 54,4 миллиона долларов, из которых 52 миллиона ей принес гастрольный тур Joshua Tree Tour. Отмечается, что музыканты повторили успех 2016 года, проведя самый кассовый гастрольный тур.
На втором месте расположился кантри-исполнитель из США Гарт Брукс, который заработал 52,2 миллиона долларов. Он поднялся сразу на 16 строчек в рейтинге по сравнению с 2016 годом. Замыкает тройку лидеров американская группа Metallica (43,2 миллиона долларов).
Триумфатор премии Grammy в текущем году Бруно Марс в первый раз попал в рейтинг журнала на четвертую строчку с доходом 40,7 миллиона долларов.
В топ-10 также были включены поп-музыкант из Великобритании Эд Ширан ($31,3 млн), певица Lady Gaga ($29,7 млн), американский исполнитель Билли Джоэл ($29,2 млн), группа Guns N' Roses ($27,8 млн), британский рок-музыкант Роджер Уотерс ($27,2 млн) и группа Coldplay ($26,5 млн).
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