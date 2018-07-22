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Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского "ПСЖ" Неймар заявил, что не симулирует на поле, как считают многие болельщики и эксперты. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Sky Sports.
Футболист отметил, что нет ничего приятного в том, чтобы получать по ногам, добавив, что он проводит много времени на газоне не от хорошей жизни. Также он отметил, что постоянные атаки — это больно, и ему приходится по четыре или пять часов прикладывать лед после матчей.
"Это тяжело, но если вы этого не испытывали, то никогда меня не поймете", — заявил футболист, добавив, что знает о шутках в свой адрес и относится к ним с юмором.
"Мой футбол — это дриблинг, лицом к лицу с оппонентом. Я не могу встать перед соперником и сказать: "детка, прости, я хочу забить" — это невозможно. Мне нужно его обвести, что-то с этим сделать, а он не должен меня пропустить и будет пытаться сфолить. Очень часто я оказываюсь быстрее и легче других игроков, они меня атакуют, и для этого на поле есть судья", — приводит газета его слова.
"РГ" отмечает, что слова футболиста звучат убедительно, однако временами его "страдания" выглядят слишком артистично. Кроме этого, болельщики подсчитали, что в матчах ЧМ-2018 в России Неймар провел лежа на газоне порядка 14 минут.
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