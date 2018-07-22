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Главы МИД Сирии и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на САНА.
На встрече министры обсудили развитие двусторонних отношений в ряде областей. Муаллем рассказал о подписании ряда двусторонних соглашений в интересах обеих стран.
Глава южноосетинского МИД поблагодарил от имени руководства республики за позицию Дамаска в связи с признанием государства, отметив, что Цхинвал собирается развивать отношения в области экономики, политики и культуры.
В конце мая Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Цхинвал, в свою очередь, пообещал рассмотреть вопрос об открытии своего посольства в Дамаске.
Америка осудила решение властей САР и заявила, что Южная Осетия вместе с Абхазией остаются частью Грузии. После этого Грузия начала процедуру разрыва дипотношений с Сирией.
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