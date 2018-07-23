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Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде лично заинтересован в покупке полузащитника "Вильярреала" и российской сборной Дениса Черышева. Он уже попросил руководство клуба приобрести россиянина, пишет RT, ссылаясь на Don Balon.
Издание отмечает, что Черышев — воспитанник мадридского "Реала", который является принципиальным соперником "Барселоны".
На минувшем ЧМ по футболу россиянин стал одним из лучших бомбардиров, забив четыре мяча в пяти матчах.
Ранее ФИФА включила его в топ-5 главных открытий мундиаля.
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