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Заторы в четыре балла образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в понедельник, 23 июля. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Наиболее загруженными оказались пересечения улицы Попова и Павловского тракта, проспекта Строителей и Красноармейского проспекта, а также улица Власихинская. Скорость движения здесь не превышает 5-7 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Георгиева, Профинтерна, шоссе Ленточный Бор и проспекта Строителей.
Добавим, что в трех местах в городе временно перекрыто движение: на улице Балтийской в районе пересечения с улицей Шумакова, на перекрестке Антона Петрова — Северо-Западная, а также на улице Максима Горького.
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