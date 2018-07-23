Фото: tsniimash.ru
Сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предъявили обвинения в передаче закрытой информации одной из стран НАТО о технологиях разработки гиперзвуковых летательных аппаратов. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники.
Ранее СМИ сообщили, что в "Лефортово" содержится обвиненный в госизмене 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев. Глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко подтвердил арест сотрудника.
По данным источника издания в правоохранительных органах, Кудрявцеву "предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО".
Собеседник издания добавил, что данные предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса.
Ранее появилась информация, что в ЦНИИмаш проходят обыски в рамках дела о госизмене. Также обыск проводился в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона как человека, знакомого с подозреваемыми. Позже "Роскосмос" сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил оказывать следствию максимальное содействие.
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