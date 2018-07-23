Фото: vk.com/barneos22
Серьезное ДТП произошло в ночь на 23 июля в центре Барнаула — автомобиль BMW столкнулся со столбом.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, авария случилась в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Кулагина рядом с мостом.
"К счастью, все живы, чего нельзя сказать о BMW", — добавляет автор заметки. На фото с места событий видно, что передняя часть кузова немецкой машины получила серьезнейшие повреждения.
Комментарии
подшпаклюют.....
Водитель по всей видимости решил взлететь на трамплинчике... но что-то пошло не так. Видел пару лет назад как молодые пацаны вечером прыгали на энтузиастов на тойте.
Спасла жизнь водилы подушка безопасности!
Давно пора привести в Порядок Этот перекрёсток!
Две полосы движения меняют прямолинейность движения и ещё горизонт!
А разметки нет даже указывающей, что полосы меняют направление движения!
Причём на правой полосе появляется препятствие в виде этого столба, и ограждения за этим столбом, которое в прошлом году снёс таксист!
1. Необходимо поставить знак "что полосы меняют свою прямолинейность"
2. Нарисовать разметку правильную
3. Поставить знак что "препятствие" на пути движения правой полосы (столб и ограждение)
Не увидел водитель БМВ во время ливня столб вдруг появившийся на его полосе движения!
БМВ с номером региона 154 из Новосиба!