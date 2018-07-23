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Россиянка Мария Бутина, задержанная в Соединенных Штатах по подозрению в шпионаже, рассказала американским сенаторам о том, что получала финансовую поддержку для своего проекта в поддержку права на ношение оружия от бизнесмена из России Константина Николаева. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Washington Post и его источник, знакомый с ее показаниями в сенате.
Ранее адвокат россиянки Роберт Дрисколл рассказал, что его подзащитная на протяжении нескольких месяцев давала показания в сенате, чтобы снять подозрения в отношении ее контактов с американцами.
По данным газеты, в апреле россиянка на выступлении в сенатском комитете по разведке заявила, что Николаев предоставил финансирование для движения в поддержку права на ношение оружия, которое она представляла. Официальный представитель бизнесмена подтвердил, что Николаев поддерживал связь с Бутиной в период с 2012 по 2014 год, когда она занималась запуском организации, которая выступает в защиту права на ношение оружие в РФ. При этом он не прокомментировал данные о финансовой поддержке инициативы.
Адвокат россиянки рассказал, что бизнесмен, о котором говорили прокуроры, выделил средства правозащитной организации Right to Bear Arms, которую Бутина основала в РФ. Он добавил, что россиянка два раза лично встречалась с бизнесменом. Но подтверждать, что этим предпринимателем был Николаев, защитник отказался.
В Америке Бутину обвиняют в "сговоре" с целью работы агентом иностранного государства без регистрации при Минюсте США, а также в работе иностранным агентом. Такого рода обвинения являются стандартными в делах о шпионаже. Бутиной грозит до 15 лет лишения свободы. В суде она заявила, что невиновна.
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