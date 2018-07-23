Фото: jcsimmigration.com
Некоммерческая правозащитная организация Walk Free опубликовала обновленный рейтинг Global Slavery Index, который оценивает количество людей, подвергающихся различным формам рабства. Об этом пишет "РИА Новости".
При составлении рейтинга организация использовала данные о 167 странах мира и более чем 71 тысяче респондентов. В перечень попадают те, кто страдает от разных форм подневольного и детского труда, принудительного вступления в брак, торговли людьми в целях продажи органов. Также в это число входят работающие по месту отбывания наказания заключенные, поскольку их труд, по сути, не является добровольным.
В организации уточняют, что во всем мире насчитывается 40,3 миллиона человек, подверженных рабству. При этом 71% из них — это женщины.
Лидером рейтинга стала Северная Корея, где 2,64 миллиона жителей заняты подневольным трудом, к которому принуждаются государством. В десятку также попали Эритрея, Бурунди, ЦАР, Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран.
Правозащитники отмечают, что больше всего внимания борьбе с современным рабством уделяют такие страны, как Нидерланды, Великобритания, США, Швеция, Бельгия, Хорватия, Испания, Норвегия, Португалия и Черногория.
Россия оказалась в списке на 64-й строчке с 794 тысячами рабов.
Комментарии
чот мало насчитали...только у нас в стране их 140млн.
Конечно бывшие страны колонизаторы это борцы против рабства, а строители коммунизма, строившие везде школы , мосты и электростанции это рабовладельческие страны. Хахаха
Заключенных к рабам приравняли...
пол-России работает (от слова "раб" по факту за еду =15 тыщь