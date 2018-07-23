Фото: vesti.ru
Ведущий канала Fox News Крис Уоллес, который брал интервью у российского лидера Владимира Путина после саммита в Хельсинки, взял отпуск и отправился с женой в Россию, посетив Москву и Санкт-Петербург. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету The New York Times.
"Я почти не колебался", — заявил 70-летний Уоллес, добавив, что он подумал, "а почему бы и нет".
Ведущий отметил, что на улицах столицы РФ и Петербурга его узнавали в лицо после трансляции интервью по российскому ТВ. За исключением этих эпизодов, за все время отдыха его с женой никто не беспокоил. "Не было ни одного признака неприятностей или чего-то такого", — подчеркнул журналист.
Уоллес рассказал, что добивался разрешения взять интервью у Путина несколько месяцев. "Добро" из Кремля поступило после официального объявления о проведении российско-американского саммита в Хельсинки. Единственное условие российской стороны заключалось в том, что Fox News должен был показать интервью в эфире целиком.
В пресс-службе канала добавили, что это первое интервью Путина американским СМИ с марта 2018 года. Для Уоллеса это была уже вторая беседа с главой России: первая состоялась в сентябре 2005 года.
По данным канала, интервью с Путиным было взято в посольстве РФ в Хельсинки после встречи с Дональдом Трампом и продолжалось 35 минут. Президент России ответил, в частности, на вопросы, которые касались расширения НАТО, Крыма, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, гарантий безопасности КНДР, попыток Запада изолировать Россию, вмешательства извне в президентские выборы в США 2016 года и его расследования.
Сообщается, что в США интервью посмотрели 3,2 миллиона человек.
Комментарии
Сообщается, что в США интервью посмотрели 3,2 миллиона человек.
Меньше 1% населения...
Что бросается в глаза последнее время, журналисты зарубежные демонстративно развенчивают наше все, заставляют его оправдываться как мальчишку. И сразу видно кто профи а кто так себе...
А в России сколько человек посмотрело добровольно?
11.39
Странное у вас восприятие. Иножурналисты как дятлы долбят свои вопросы, отвергая любые доводы и объяснения человека, который говорит всегда по существу.