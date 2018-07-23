Фото: Amic.ru
Участок улицы Юрина перекроют в Барнауле во вторник, 24 июля, в день официального открытия фестиваля "Шукшинские дни на Алтае".
Как сообщили в городской администрации, для движения с 10:00 до 14:30 будет закрыт отрезок улицы Юрина от дома №299а до улицы Кавалерийской.
В это время движение автобусов будет организовано по следующим схемам:
- по маршруту №6: ул.Солнечная Поляна – ул.Георгия Исакова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Георгия Исакова – ул.Солнечная Поляна;
- по маршруту №24: ул.Кавалерийская – ул.Юрина – ул.Солнечная Поляна – ул.Георгия Исакова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Георгия Исакова – ул.Солнечная Поляна – ул.Юрина – ул.Кавалерийская;
- по маршрутам №18, 58: …ул.Юрина – ул.Попова – ул.Георгия Исакова – ул.Солнечная Поляна, далее – по маршрутам, в обратном направлении: …ул.Солнечная Поляна – ул.Георгия Исакова – ул.Попова – ул.Юрина, далее – по маршрутам;
- по маршруту №41: ул.Солнечная Поляна – ул.Юрина – ул.Кавалерийская, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Кавалерийская – ул.Юрина – ул.Солнечная Поляна;
- по маршруту №54: …ул.Солнечная Поляна – ул.Георгия Исакова – ул.Попова – ул.Юрина, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Юрина – ул.Попова – ул.Георгия Исакова – ул.Солнечная Поляна, далее – по маршруту;
- по маршруту №57: ул.Кавалерийская – ул.Юрина – ул.Солнечная Поляна – ул.Георгия Исакова – ул.Попова – ул.Юрина, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Юрина – ул.Попова – ул.Георгия Исакова – ул.Солнечная Поляна – ул.Юрина – ул.Кавалерийская, далее – по маршруту;
- по маршруту №60: ...ул.Энтузиастов – ул.Солнечная Поляна – ул.Антона Петрова, далее – по маршруту, в обратном направлении: … ул.Антона Петрова – ул.Солнечная Поляна – ул.Энтузиастов, далее – по маршруту;
- по маршрутам №38, 80, 119, 126, 137, 138, 151: ул.Солнечная Поляна – ул.Георгия Исакова – ул.Попова, далее – по маршруту, в обратном направлении: … ул.Попова – ул.Георгия Исакова – ул.Солнечная Поляна.
- Движение троллейбусов по маршруту №6 будет организовано по следующей схеме: пл.Победы – пр-кт Ленина – ул.Матросова – ул.Юрина – ул.Малахова – пр-кт Космонавтов – Шинный завод – пр-кт Космонавтов – ул.Малахова – ул.Юрина – ул.Матросова – пр-кт Ленина – пл.Победы.
- Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда.
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