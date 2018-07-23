Фото: vk.com/barneos22
Барнаульские автомобилисты жалуются на большую пробку, которая образовалась в утренний час пик 23 июля в районе пересечения улиц Малахова и Антона Петрова.
О транспортном заторе сообщили в паблике Barnaul 22. "Кольцо Малахова — Антона Петрова, перекрыт переезд по Малахова в сторону Юрина. Пробка огромная", — отмечает автор заметки.
Комментарии
Почему нельзя на основных дорогах ремонтом заниматься НЕ В ЧАС ПИК??? И не в дождь!!!?
А причем здесь стоянка возле Огней на картинке?
23.07.2018 11:13
гость
не проспались еще? какая стоянка?
Дорожники - полные идиоты!
Я только что ехал от Сухэ-Батора до Петрова 40 минут!
Мало того, что этим ... вздумалось делать ремонт посреди дня (хотя ночью никто не мешает это делать), так еще и знак они выставили перед самым кольцом!
Правильно про них Лавров говорил!
когда едешь по Малахова от Павловского в сторону А.Петрова, есть возможность уйти вправо и объехать это недоразумение по Транзитной, Волгоградской, Советской Армии.
И вот ты едешь и думаешь, что где-то впереди авария и что скоро всё рассосется, и когда проехал уже все эти улицы и больше нет возможности объехать кольцо - вот тогда-то и видашь этот знак, что кольцо перекрыто, а движение возможно только по А.Петрова вправо. Т.е., и Малахова и Петрова сливаются в один поток именно на кольце.
Они в дождь асфальт что ли кладут?
За такие объекты деньги надо китайцам платить, они сделают все в выходной, да еще и ночью.
23.07.2018 11:12
- гость -
Типа сделать за 5 часов то, что не ремонтировалось 30 лет?
Можно было этим заняться в выходные, в выходные дни поток транспорта на кольце меньше.
утром?! уже вечер, а пробка от сухэ-батора до антона петрова!!!
уже вечер, а пробка от сухэ-батора до антона петрова!!!
а кто балбесам виноват, что они ни интернет не читают, ни радио не слушают??