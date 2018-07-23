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Новости

Росстат заявил о снижении уровня бедности в России

, ИА "Амител"
Доля граждан, живущих за чертой бедности, в 2017 году снизилась впервые за пять лет

Фото: vechrost.ru

Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 миллиона человек в 2016-м до 19,3 миллиона в 2017 году. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Росстат.

Согласно предварительной информации ведомства за минувший год, доля россиян, живущих за чертой бедности, снизилась впервые за пять лет. С 2012 года, когда доля людей с низкими доходами составляла 10,7%, показатель рос, потом стабилизировался на отметке 13,3% в 2015-2016 годах и в 2017 году составил 13,2%.

Данную тенденцию также подтвердили в Министерстве труда. В докладе ведомства говорится, что в 2017 году в регионах развивалось оказание государственной соцпомощи на основании социального контракта. Он направлен на стимулирование бедных россиян к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности. В программу государственной поддержки входят: поиск работы, профессиональное обучение и дополнительное профобразование, открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.07.2018 11:43
- гость -

А что изменилось - доходы выросли, а цены на товары снизились?! Но ведь все ровно наоборот...

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23.07.2018 11:44
....

Прожиточный уровень опустили для работающих до 9 тыс, для пенсов до 7 тыс.
Эти люди правда считают что только ниже этих цифр бедность???
Чтоже депутутки не захотели на 45 тыс жить??? Лицемеры!!!

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23.07.2018 12:10
- гость -

отключили отопление в половине страны, и посчитали, что эти деньги являются доходом. Через 2 месяца, количество бедных опять увеличится.

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23.07.2018 12:16
гость

вымерли, наверное

0  0
23.07.2018 12:18
многодетный

Надоела эта статистика от Росстата. Как они могут видеть доходы граждан ? Бюджетников еще увидят, ИПешников с наемными работниками еще видно, а ИПешников одиночек, самозанятых вообще не видно,самые нищие слои на сегодняшний день из-за грабежа в виде отчислений в ПФР, МСФ, и инноваций (онлайн-кассы). Моя статистика, народ еще беднее становится из года в год, майские указы это просто сотрясение воздуха, выкачивать деньги из граждан под разным предлогом и потом этими деньгами пытаются заткнуть дыры и говорят о борьбе с бедностью. Я столько налогов не разу в жизни не платил, все налоги составляют сейчас примерно 15 % нашего семейного бюджета, при этом наш семейный бюджет составляет менее половины от прожиточного минимума. У Росстата есть такая информация ?

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23.07.2018 12:29
- гость -

Совсем не смешно от такой шутки. Или это была не шутка, а издевка?

0  0
23.07.2018 13:07
- гость -

Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в прошлом году,

прожиточный минимум понизили с 10 тыс до 9 тыс, и все равно 19 миллионов живет хуже.
Спасибо такому правительству, пенсий лишить в такой ситуации людей- отличное решение.
Пусть ваши дети и внуки так же счастливо живут.

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23.07.2018 13:14
- гость -

Вот правильная поговорка про статистику. Такая она и есть))

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23.07.2018 14:41
АБОРИГЕН

На самом деле термин "бедные" используется Росстатом не корректно. Это не бедные, а нищие. Бедные у нас это процентов 70-80 населения, считающиеся тем же Росстатом средним классом.

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23.07.2018 16:36
Гонец из Пензы

"...доля россиян, живущих за чертой бедности, снизилась впервые за пять лет."
=========
просто черту бедности провели немного ниже прежнего.
да и вымирают нищеброды, т.к. хорошее питание и медицинское обслуживание им недоступно.

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23.07.2018 17:24
- гость -

ага, даже нищим белорусам проиграли в 2017 году по ВВП ППС из-за дикого роста цен на все.

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23.07.2018 18:54
- гость -

Ожидается, что только в 2019 году повышение ставки налога принесет в казну дополнительные 633 млрд рублей. В 2020 году – уже 677 млрд, а в 2021-м – 728 млрд рублей.

Нетрудно посчитать, что в целом за три года бюджет получит свыше 2 трлн рублей дополнительных доходов. Депутаты Госдумы, которые голосовали против законопроекта о повышении НДС, уверены, что эти деньги будут взяты из карманов граждан.(с)

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