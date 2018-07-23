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Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 миллиона человек в 2016-м до 19,3 миллиона в 2017 году. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Росстат.
Согласно предварительной информации ведомства за минувший год, доля россиян, живущих за чертой бедности, снизилась впервые за пять лет. С 2012 года, когда доля людей с низкими доходами составляла 10,7%, показатель рос, потом стабилизировался на отметке 13,3% в 2015-2016 годах и в 2017 году составил 13,2%.
Данную тенденцию также подтвердили в Министерстве труда. В докладе ведомства говорится, что в 2017 году в регионах развивалось оказание государственной соцпомощи на основании социального контракта. Он направлен на стимулирование бедных россиян к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности. В программу государственной поддержки входят: поиск работы, профессиональное обучение и дополнительное профобразование, открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства.
Комментарии
А что изменилось - доходы выросли, а цены на товары снизились?! Но ведь все ровно наоборот...
Прожиточный уровень опустили для работающих до 9 тыс, для пенсов до 7 тыс.
Эти люди правда считают что только ниже этих цифр бедность???
Чтоже депутутки не захотели на 45 тыс жить??? Лицемеры!!!